شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم الحاج: تنظيم معرض الكتاب لم يشهد أخطاء قاتلة.. وأجنحة الثقافة الأكثر مبيعا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إنه تم رصد المشكلات والسلبيات على مدار أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب لتلافيها الأعوام المقبلة.

وقال الحاج علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد» «حققنا طفرة هائلة لمعرض الكتاب وضعته في موقع متقدم على خريطة المعارض العالمية»، معلقاً «تنظيم المعرض لم يشهد أخطاء قاتلة».

وأضاف رئيس الهيئة العامة للكتاب «عدد كبير من الناشرين العرب الذين لم يشاركوا في النسخة الحالية للمعرض، يرغبون في المشاركة بالنسخة المقبلة، وهو ما يفرض ضرورة زيادة المساحة بنصف الحالية لاستيعاب جميع الناشرين»، مؤكدا أن هناك تفكير جاد لإنشاء صالتين إضافتين.

وأوضح أن هناك اتجاه لعدم إقامة أكثر من ندوة بالتزامن في وقت واحد، حفاظا على الإقبال الجماهيري.

وأكد على أن أجنة وزارة الثقافة متمثلة في مكتبة الأسرة وقصور الثقافة كانت لها النصيب الأكبر من إقبال القراء، ونسب المبيعات، مشيرا إلى أنه من المستهدف تخصيص صالة للأطفال خلال النسخة المقبلة.