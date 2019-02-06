شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مشروع قانون التمويل الاستهلاكي الأول من نوعه في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي هو الأول من نوعه في مصر، ويتيح هذا القانون للمستهلك الحصول على قرض لشراء أي سلعة استهلاكية بفائدة محددة، وأن التمويل الاستهلاكي هو نفس نموذج التمويل العقاري، لكن للسلع الاستهلاكية.

وتابع «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن القانون ينص على إنشاء شركات لغرض توفير التمويل الاستهلاكي، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لن يكون نافذا إلا بعد اقراره من قبل البرلمان.

وأوضح أن أي خدمات تخضع لهذا القانون، بمعني أن الطالب يحق له الحصول على قرض لإستكمال تعليمه، ومن حق المواطن الحصول على قرض للحج أو العمرة وفقَا لهذا القانون.