مصر | تأجيل محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية عبر "واتس اب" لجلسة 13 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة طبيب ابتز خطيبته السابقة بصور عارية عبر "واتس اب" لجلسة 13 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، تأجيل محاكمة طبيب فى اتهامه بالتشهير بخطيبته السابقة إلى جلسة 13 فبراير الجارى لسماع أقوال المجنى عليها ودفاعها.

كانت نيابة المقطم والخليفة قد أمرت بإحالة قضية اتهام والد فتاة لخطيبها السابق إلى محكمة الجنح، وكشفت التحقيقات أن المتهم ويدعى "ا.ن"، طبيب قام بخطبة زميلته وبعد فترة فسخ الخطبة وبدأ يبتزها وأسرتها بصور عارية لها استولى عليها من هاتفها المحمول.

وتقدم والد الفتاة ببلاغ إلى رجال مباحث الانترنت بتفاصيل الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.

نرشح لكم: ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة بطاريات السيارات بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الغربية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول طنطا قيام ثلاثة عاطلين (لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات بطاريات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (مركبة توك توك بدون لوحات معدنية، 22 مفتاح مصطنع، عدد 2 زرادية ).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم بارتكاب (عدد 17 حادث سرقة بطاريات سيارات بدائرة القسم) وأرشدوا عن المسروقات لدى عميل لهم (تاجر خردة سيئ النية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.