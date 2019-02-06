انت الان تتابع هل تنجح وثيقة «الأخوة الإنسانية» فى محاربة الإرهاب؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المحللون: المتطرفون لا يسمعون لأصوات الفاتيكان والأزهر.. وقنوات الاتصال بين أفرادها وأصوات المؤسسات الدينية معدومة.. وفضل: ستزيد من المشاعر الانتقامية لدى المتطرفين

«الفاتيكان.. الأزهر».. حالة من التوأمة جسدت معها كل معاني الإنسانية عبر عناق الحبر الأعظم البابا فرنسيس للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فى لقائهما للمرة الخامسة، تحت سقف الأخوة الإنسانية، بـ"أبو ظبي" بالإمارات. وجاءت وثيقة الأخوة الإنسانية التى جمعت الرؤى بين الشرق والغرب فى تعزيز سبل الحوار المشترك، عنوان هذا اللقاء الذى طالت مدته ثلاثة أيام، احتضنت فيها الإمارات ما يزيد على 400 قيادة دينية وإعلامية من مختلف بقاع العالم فى مؤتمر عالمي لمجلس حكماء المسلمين فى حضور البابا والإمام.

وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون فى الشأن الدينى، فهناك مسئوليات جسيمة تقع على كاهل الأزهر والفاتيكان خلال تلك الفترة التى تشهد معها مزيدا من العنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا فى الخارج، واحتدت معها مواجهات الإرهاب حتى بات خطرا داهما على العالم كله. المحللون أكدوا أن مثل تلك الوثائق تحمل رسائل عدة،

وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون فى الشأن الدينى، فهناك مسئوليات جسيمة تقع على كاهل الأزهر والفاتيكان خلال تلك الفترة التى تشهد معها مزيدا من العنصرية والتطرف والإسلاموفوبيا فى الخارج، واحتدت معها مواجهات الإرهاب حتى بات خطرا داهما على العالم كله.

المحللون أكدوا أن مثل تلك الوثائق تحمل رسائل عدة، تدور حول التأكيد على أن الأديان السماوية جاءت لخدمة البشرية وسعادة عموم البشر بدون تفرقة والبحث عن القواسم المشتركة بين أصحاب الرسالات وتفعيل لغة الحوار المشترك وإعلاء مبادئ الإنسانية بين عموم البشرية، خاصة أن تيارات الفكر الظلامى، نجحت فى بث سمومها بأن نصرة الأديان تأتي بالجهاد والحرب على الآخر من أنصار الديانات الأخرى.



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المتطرفون لا يسمعون لأصوات الفاتيكان والأزهر من الأساسإقناع الطرف الآخر والوصول له بالمفاهيم السليمة والصحيحة، ومحاربة التطرف فكريا، تحديات أشار إليها المحللون فى تصريحاتهم لـ"التحرير"، بأنها المعضلات الأكبر فى مسيرة عمل الفاتيكان والأزهر الشريف باعتبارهما أكبر مظلة دينية فى الشرق والغرب، مشددين على أن تلك التيارات المتشددة لا تسمع لأصوات الأزهر والفاتيكان من الأساس، فضلا عن أن القائمين على إدارة تلك التنظيمات تجعل قنوات الاتصال بين أفرادها وأصوات المؤسسات الدينية كالأزهر والفاتيكان معدومة، بل وتصدر لهم ما يخدم أفكارها المتطرفة من كتب متشددة وفتاوى شاذة حتى يزداد التطرف عند أفرادها، وبالتالى يسهل عليهم إخضاع تلك العناصر فكريا وتنظيميا.

بينما تظل قضية محاربة التطرف فكريا، هى التحدى الأكبر ليس للمؤسسات الدينية فحسب، بل للدول التى تعانى من الإرهاب والتطرف، فمحاربة التطرف فكريا تتطلب تضافر جهود محلية وعالمية فالإرهاب لا وطن له، والقبض على الإرهابي أو قتله لا يعني موت الفكرة، وإنما يتعين على الجميع أن يعملوا على مستويات عدة فى نشر الفكر المستنير، بحسب ما أكد المحللون.

بنود الوثيقةوبالرجوع إلى وثيقة الأخوة الإنسانية، التى تصدرت عناوين الصحف والمجلات المحلية والعالمية، خلال الساعات الماضية، تحت عناوين عدة، نجدها شملت بنودا عدة تم التوافق عليها بين الفاتيكان والأزهر الشريف، فأكدت أن التعاليم الصحيحة للأديان تدعو إلى التمسك بقيم السلام وإعلاء قيم التعارف المتبادل والأخوة الإنسانية والعيش المشترك، وتكريس الحكمة والعدل والإحسان، وأن الحرية حق لكل إنسان، اعتقادا وفكرا وتعبيرا وممارسة، وأن التعددية والاختلاف فى الدين واللون والجنس والعرق واللغة حكمة لمشيئة إلهية.

الوثيقة لم تغفل حقوق الطفل، فأشارت إلى أن للأطفال حقوقا أساسية فى التنشئة الأسرية، والتغذية والتعليم والرعاية، والاعتراف بحق المرأة فى التعليم والعمل وأن العلاقة بين الشرق والغرب هى ضرورة قصوى لكليهما، ومفهوم المواطنة يقوم على المساواة فى الواجبات والحقوق وأن الإرهاب البغيض الذى يهدد أمن الناس، ليس نتاجا للدين.

ستزيد من التطرف لدى أنصار الفكر المتشدد

المفكر صلاح فضل، أكد أن وثيقة الأخوة الإنسانية ستزيد من مفهوم أصحاب الفكر المعتدل بأن الأديان رسائل سلام ومحبة وليست كراهية ومحاربة للآخر، بينما ستزيد من المشاعر الانتقامية -على الجانب الآخر- لدى أصحاب الفكر المتطرف، لأنهم يرون مثل تلك الوثائق خروجا عن تعاليم الأديان وبالأخص الإسلام، لأنهم يقرؤون لمشايخ تكفير كل من يختلف معهم، بل هناك كتب تكفر جماعاتٌ فيها جماعاتٍ أخرى تحمل رايات الجهاد المزعومة.

وأضاف صلاح فضل أن تلك الفترة يجب أن تشهد منظومة عمل مترامية الأطراف وليس تحركات على مستوى الرموز الدينية فحسب، بل لا بد من تلاقي الأفكار على مستويات أخرى، منها الخطاب الثقافي والتعليمي والإعلامى.

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ليس لها دور فى مجابهة التطرف

وعن دور تلك الوثيقة فى مواجهة التطرف فكريا، علق فضل قائلا: لا شىء، وذلك ليس لكون الوثيقة ضعيفة بل على العكس فهي قوية لكونها صادرة عن الأزهر والفاتيكان، ولكن لأن تلك الوثيقة تحتاج إلى تطبيق عملي لمبادئها وإشراك كل المؤسسات المعنية بتشكيل الوعى والوجدان فى تلك المهمة، فضلا عن أن تسويق تلك الوثيقة فى نفوس الشباب المغرَّر بهم غير موجود، وكذلك أفراد تلك التنظيمات وأصحاب الفكر المتشدد فى عزلة تامة عن تلك الوثائق، فالوثيقة فى وادٍ والتطرف فى وادٍ آخر، والمسافات بينهما بعيدة.

حفاوة اللقاءات بين البابا والإمام لا تعني قوة العلاقة بين الأزهر والفاتيكان عبر التاريخ، فلم تتسم العلاقات بينهما بالود دائما، بل مرت بفترة جفاء، وصلت إلى القطيعة في بعض الأحيان، كما كان الحال مع البابا السابق، بندكت السادس عشر، قبل أن يخلفه البابا فرنسيس، الذي أعاد العلاقات إلى مسارها الصحيح.

تاريخ العلاقة بين الأزهر والفاتيكان

التوتر بين الأزهر والفاتيكان بدأ عام 2006، حين ألقى البابا بندكت، محاضرة في جامعة ريجينسبورج بولاية «بافاريا» الألمانية، ربط فيها بين الإسلام والعنف، وقرر الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، حينها، تجميد الحوار لعامين، مما دفع "بندكت" إلى إعلان أسفه، ذاكرًا أنه لا يتفق مع الإمبراطور البيزنطي الذي اقتبس كلماته، غير أنه لم يقدم اعتذارًا رسميا.

وجاء تصريح "بندكت" في يناير 2011، حول حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية، ومطالبته بحماية المسيحيين في مصر، ليؤدي إلى دخول العلاقة بين الطرفين إلى نفق مظلم، خاصة بعدما وصف أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، حديثه بالتدخل في شئون مصر.

وأقدم مجمع البحوث الإسلامية على قطع العلاقات، في بيان رسمي، كما أعلنت مصر استدعاء سفيرتها لدى الفاتيكان احتجاجا على التصريح، وخرج وقتئذ الراحل محمود العزب، مستشار شيخ الأزهر للحوار، قائلًا: "تم تجميد الحوار مع الفاتيكان، والأزهر ينتظر أن يتراجع الفاتيكان عن الإساءات التي أثرت في العالم الإسلامي وفي الأزهر".

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الداعية السلفي سامح عبد الحميد حمودة، قال إن وثيقة "الأُخوة الإنسانية" بين الأزهر والفاتيكان مُخيبة للآمال، ولا ترعى حقوق المجتمعات الإسلامية الوثيقة، فهى عبارة عن مبادئ عامة مُقررة بالفعل، وهي مجرد تحصيل حاصل.

وأضاف حمودة لـ"التحرير" الوثيقة لا تقدم جديدا، وليس بها إنقاذ للأقليات المُسلمة المُعذبة في أنحاء مُتفرقة من العالم، مثل مسلمي الروهينجا في بورما، والمذابح العلنية التي لا يكترث لها العالم المتحضر، فكان يجب أن تكون الوثيقة لإزالة آلام هذا الشعب المقهور ورفع معاناته هو وغيره من المسلمين المضطهدين.

كما شدد أيضا على أنه من المنتظر أن ترفض الوثيقة المحرمات في الإسلام والمسيحية، مثل الشذوذ الجنسي الذي يرفضه الأزهر والفاتيكان، لأن موقف الكنيسة ليس حازمًا حاسمًا بهذا الخصوص، ويجب أن تُقرر الوثيقة احترام الشريعة الإسلامية وما فيها من أحكام ثابتة، وأن الإسلام يُنظم واقع المرأة بطريقة تحفظ حقوقها، وذلك في كل أحكامه، مثل المواريث وغيرها من بنود الشريعة.