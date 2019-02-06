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انت الان تتابع تشديدات أمنية لاستقبال البابا تواضروس بالإسماعيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تستعد محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الإربعاء، لاستقبال قداسة البابا تواضروس الثاني، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه الكرسي البابوي، شملت الاستعدادات إجراءات أمنية مشددة قام خلالها اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة وسيناء، واللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، بتفقد الوضع الأمنى والوقوف على مستوى التجهيزات الأمنية بمحيط الكنيسة استعدادًا للاحتفال على مدار يومين للزيارة التاريخية.
ومن المنتظر، أن يلقى البابا تواضروس، مساء اليوم، العظة الأسبوعية، في اجتماع الشعب بمطرانية القديس العظيم الأنبا بيشوى بالإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وسوف يلقى قداسته عظته المعتادة. وسيلتقى البابا على هامش زيارته العديد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات قناة
ومن المنتظر، أن يلقى البابا تواضروس، مساء اليوم، العظة الأسبوعية، في اجتماع الشعب بمطرانية القديس العظيم الأنبا بيشوى بالإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث، وسوف يلقى قداسته عظته المعتادة.
وسيلتقى البابا على هامش زيارته العديد من قيادات المحافظة وعلى رأسهم محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وقيادات قناة السويس والقيادات الشعبية والتنفيذية.
ومن المنتظر أن يقوم قداسة البابا صباح الخميس، بتدشين "كنيسة الأنبا بولا" الجديدة بوسط المدينة، ويشاركه نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية ولفيف من الأساقفة، وسيلتقى البابا كهنة الإيبارشية قبل عودته للقاهرة.
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