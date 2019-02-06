شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعصا واعتداء صارخ على المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إن ختان الإناث حرام شرعا، واعتداء صارخ على المرأة، مشيرًا إلى أن تراجع ظاهرة ختان الإناث، دليل على انتشار الوعى في المجتمع المصري.

وطالب في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، بمزيد من الوعى والتعليم للقضاء على الظاهرة، وأن بنت آدم وحواء يجب أن تعامل معاملة كريمة كما أمر الله سبحانه وتعالى.