شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعديل مسمى «مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 80 لسنة 2019، بتعديل مسمي القرار الجمهورى رقم 489 لسنة 1984 بإنشاء مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة، ليصبح بإنشاء مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة. ووفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية، يستبدل بعبارة «مركز التعليم الطبي بالقوات المسلحة» عبارة «مركز التعليم الطبي والتدريب والتأهيل بالقوات المسلحة» أينما وجدت في قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1984 المشار إليه وغيره من القرارات .



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