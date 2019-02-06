شكرا لقرائتكم خبر عن جبالي المراغي: دورات تثقيفية للقيادات العمالية بالتعاون مع القوات المسلحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه سيكون هناك فريق من القيادات العمالية خلال الفترة المقبلة، للنزول لمواقع العمل في الشركات، والإلتقاء بالعمال على أرض الواقع، والتحدث معهم حول المشاكل التي تواجههمم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر «عمال مصر معاك هنكمل المشوار»، الأربعاء، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في تنمية مصر، اليوم بالمؤسسة الاجتماعية بشبرا الخيمة، بحضور عدد من رؤساء النقابات العامة بالاتحاد.

وأضاف «المراغي»، أنه جرى الاتفاق مع القوات المسلحة، وأكاديمية ناصر، لتفعيل دورات تثقيفية للقيادات النقابية على مدار 6 أشهر، في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن البداية ستكون بالإسكندرية، بدورات يحاضرها أساتذة أكاديمية ناصر، حيث سيتم دعم العمال بالتحديات التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.

وأشار إلى أن العمال والفلاحين هما الطبقتان الأساسيتان في أي مجتمع وليس مصر فقط، وهما دائما خلف الدولة والنظام السياسي في تنمية الدولة، والنهوض باقتصاد.

وأكد أن العمال هم الأساس في وصول الاحتياطي النقدي للدولة لـ43 مليار، مضيفا أنه تم الاتفاق على تمثيل اتحاد عمال مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل، وستنطلق المرحلة الأولى في أول يوليو المقبل بمحافظة بورسعيد.

وتحدث النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، فقال: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع استغلال عمال مصر، في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، والمساهمة في تنمية مصر الحديثة.

وأضاف وهب الله أن الاتحاد يسعى لعمل برلمان عمالي داخل اتحاد عمال القليوبية، لتلقي مشاكل العمال، والعمل على حلها لافتًا «نتطلع خلال المرحلة المقبلة، بدور أكبر للعمال، عقب ١٢ عاما دون انتخابات عمالية».

وأوضح وهب الله أهمية دور عمال مصر، في الانتخابات المحلية القادمة، قائلًا: «سيتم تشكيل لجنة لتقييم ومتابعة القيادات النقابية في المحافظات، لترشيح الأفضل منهم لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، بهدف استغلال نسبة 50 %»

وتابع: «تم الاتفاق على تجنيد شباب المؤسسة الاجتماعية العمالية، للمشاركة في مبادرة السيسي» حياة كريمة«، لافتًا إلى فتح باب الاشتراكات في المؤسسة الاجتماعية العمالية ب ٢٥٠ جنيها فقط للعامل وأسرته، للتمتع بكل أنشطة المؤسسة.

وقال وهب الله إن هناك مليون عامل لم يتم التأمين عليهم، ولذا يسعى الاتحاد في ٢٠١٩، التأمين على كل العاملين، بفتح المكاتب لتلقي طلبات العمالة غير المنتظمة، لحصرهم والتواصل معهم.