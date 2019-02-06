شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يشارك في تقديم الدعم النفسي لمصابي وأسر ضحايا عقار الأقصر المنهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصري، في تقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي لمصابي حادث انهيار عقار الأقصر، حيث توجه الفريق منذ مساء الثلاثاء، عقب الحادث مباشرة والاستمرار حتى فجر اليوم مع المصابين الذين تم نقلهم للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة‪.

وبحسب بيان، الأربعاء، قام فريق الهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين كما قام الفريق بإرشاد الأهالي القائمين على مساعدة المصابين والضحايا إضافة إلى تقديم الدعم النفسي للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، حيث إن الهلال الأحمر المصري لديه قسما كاملا للدعم النفسي لضحايا الحوادث والأزمات والذي يتكون من عدد المتخصصين في هذا المجال ويقومون بمعالجة الآثار النفسية لأسر الضحايا والمصابين‪.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواجد فيه فريق الهلال الأحمر المصري فور وقوع الحوادث والنكبات لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين والمساعدة في نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية وتوفير أوجه الدعم لنفسي للمصابين وأسرهم.