شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يسيطر على حقل الشرارة النفطى جنوبى غرب البلاد بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي، مساء الأربعاء، على حقل الشرارة النفطى جنوب غربى البلاد بشكل كامل. وأكدت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقوات المسلحة الليبية سيطرة قوات اللواء 73 مشاة بقيادة اللواء على صالح القطعانى على حقل الشرارة، مشيرة إلى سيطرته على الحقل النفطى بشكل كامل. ومنعت قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لقوات الجيش الوطني الليبي قوة عسكرية تتبع اللواء أسامة جويلى قائد المنطقة العسكرية الغربية بحكومة الوفاق من اقتحام الشرارة النفطة بجنوب البلاد. وأعلن اللواء إدريس بوخمادة، قائد قوات حرس المنشئات النفطية رفضه للقوات التى تتبع اللواء جويلى دخول حقل الشرارة النفطى.

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