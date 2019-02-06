بالفيديو.. مديريات الأمن تواصل حملاتها المتنوعة لتحقيق الانضباط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية والانضباطية بمديريات الأمن لمواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفات والقضايا المتنوعة.

وأسفرت الحملات التي شنتها الوزارة بمديريات أمن "الشرقية، الفيوم، بني سويف، القليوبية، أسوان" عن إزالة المخالفات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحلات التجارية والباعة الجائلين، ورفع الإشغالات، وأسفرت الجهود عن ضبط العديد من المخالفات المرورية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإعادة الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.