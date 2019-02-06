أخبار مصر | رئيس الهيئة العامة للكتاب يكرم رشا إرنست من المجلس القومي لشؤون الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهيئة العامة للكتاب يكرم رشا إرنست من المجلس القومي لشؤون الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، اللجنة الثقافية المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، أمس الثلاثاء 5 فبراير، خلال ختام فعاليات اليوبيل الذهبي للمعرض.

وشملت قائمة المكرمين في اللجنة الثقافية، مصطفى غنايم مقرر اللجنة الثقافية، وأعضاء اللجنة ومن بينهم رشا إرنست مدير إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومي لشئون الإعاقة.

يذكر أن رشا إرنست بجانب عضويتها باللجنة الثقافية، كانت مسئول كافة فعاليات وأنشطة المجلس القومي لشئون الإعاقة بمعرض الكتاب من ندوات وورش فنية وتوعوية للأطفال وقيادة فريق من مترجمي لغة الإشارة والكتابة بمجلة المعرض اليومية، فضلا عن إدارتها لجناح المجلس داخل المعرض والذي ضم الأعمال الثقافية والفنية لأكثر من 150 فنان من ذوي الإعاقة المتنوعة وكان من أنجح الأجنحة المُقامة بمعرض الكتاب هذا العام وأختير ليكون ضمن فيلم الختام لمعرض الكتاب

وشارك المجلس القومي لشئون الإعاقة، للعام السادس على التوالي في فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب، من خلال برنامج خاص وورش فنية وندوات متخصصة.

وتأتي مشاركة المجلس هذا العام في ظل اهتمام القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبعد أيام قليلة من صدور اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وبعد انتهاء عام 2018 ؛ عام الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وبداية عام جديد من الأنشطة والفعاليات.

وشهدت الدورة الخمسون بمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في فعاليات المعرض، نظرا لقيام المجلس القومي لشئون الإعاقة بتوفير عدد من مترجمي لغة الإشارة المتطوعين لتقديم المساعدة الإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خلال فترة المعرض، بالإضافة لتعاون المجلس مع الهيئة المصرية العامة للكتاب من أجل توفير نسخة إليكترونية لمجلة معرض الكتاب اليومية متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي لمعرض الكتاب، بجانب سبل الإتاحة المكانية المتوفرة في صالات وساحات المعرض.

وكان قد تعاون المجلس مع الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب لتوفير الإتاحة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمكان، ومنها دخول الأشخاص ذوي الإعاقة المعرض طوال أيامه بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، وكذلك تسهيل إجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن توفير خصم 50% على كافة إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب كارنيه الإعاقة، وتخصيص مكان للمجلس بمكتب الاستعلامات بمعرض الكتاب للرد على استفسارات رواد المعرض الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى كافة أنشطة وفعاليات المعرض.