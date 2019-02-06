أخبار مصر | ننشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالمدارس، وأوضح المركز الإعلامي أن أيام الدراسة الفعلية لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي ستكون (90) يوماً بعد ‏حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019 حتى يوم ‏‏30/5/2019‏.

وفي نفس السياق, أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إلى أن أيام الدراسة الفعلية من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي ستكون (96) ‏يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وستبدأ من يوم 9/2/2019حتى ‏يوم 6/6/2019, مع اعتبار فترة امتحانات الفصلين الدراسيين ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ‏ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانوناً.‏

وتابع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية ‏للغات والخاصة للغات, علماً بأن الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج الدراسية سيخصص للمراجعة.‏‏

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن الامتحانات الشفوية والعملية ستبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على ‏الأكثر, على أن تبدأ امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 4/5/2019 مع استمرار ‏الدراسة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي حتى يوم ‏‏30/5/2019, وأخيراً ستبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الفني(جميع الدبلومات الفنية) يوم ‏السبت الموافق 18/5/2019.‏

وسوف يواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجري على أرض مصر، والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.