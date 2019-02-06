انت الان تتابع استمرار الصيد في ميناء البرلس رغم الطقس السيئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ موجة من الطقس السيئ، اليوم الأربعاء، لليوم الثانى على التوالى، وسقوط كميات كبيرة من الأمطار خاصة على القرى الواقعة على ساحل البحر المتوسط بمركز البرلس ومطوبس، إذ أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، أن المحافظة في حالة استعداد لمواجهة حالة الطقس السيئ التي تسود أنحائها، وسط متابعات مستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن وكافة الأجهزة التنفيذية، بضرورة الاستعداد، لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتواصل مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وأكد المهندس محمد عبد الله، مدير غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، أن التقلبات الجوية لم تؤثر على حركة الدخول والخروج لمراكب الصيد بميناء البرلس، وأن الأمور مستقرة بميناء الصيد. وتابع مدير غرفة العمليات، أنه تلقى تقريراً من إدارة الميناء برئاسة العميد يسري الدسوقى، بانطلاق حركة الصيد بالميناء فى الساعات