شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبدالعاطي يفتتح الجناح المصري في المعرض الزراعي الألماني «فروت لوجيستبكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في ألمانيا، الأربعاء، الجناح المصري في معرض «فروت لوجيستيكا» المقام بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة ٧٣ شركة مصرية وحضور عدد من أعضاء مجلس النواب للترويج للمنتجات المصرية.

وشارك في حضور حفل الافتتاح عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية “هيا” لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية، والمهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين والدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الاعمال الزراعيين.

ويعد المعرض أهم وأكبر المعارض المتخصصة في تجارة الخضر والفاكهة وجميع الصناعات المتعلقة بمجال تصدير الخضر والفاكهة على مستوي العالم، حيث يقوم ما يقرب من 3200 عارض من جميع انحاء العالم من كبار ومتوسطي وصغار المصدرين بالعرض على مساحة تزيد على 132 ألف متر مربع، كما بلغ عدد الزائرين للمعرض خلال الدورة الأخيرة (عام 2018) ما يزيد على 78 ألف زائر من 130 دولة منهم 82.5 % من خارج ألمانيا .

وتبلغ مساحة الجناح المصري 1500 متر مربع، تقوم من خلاله 73 شركة مصرية بعرض منتجاتها المتميزة من الخضر والفاكهة.

وأكد المجلس أن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بلغت 4.1 مليون طن بقيمة وصلت إلى 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري المنتهى 2017 / 2018، ويتم التصدير لأكثر من 140 دولة.

وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن المجلس يسعي لزيادة معدلات النمو للصادرات الزراعية من خلال النفاذ لآســواق جديدة لم تصل إليها صادراتنا الزراعية وهي الإستراتيجية التي يعمل عليها المجلس في الوقت الحالي ســواء على مستوي السوق الإفريقي أو أسواق جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

يأتي ذلك بينما أعلنت إدارة المعارض الالمانية، إنه سيتم تحويل برلين إلى نقطة ساخنة لصناعة الفواكه الطازجة، من المنتج إلى بائع التجزئة بل تقدم أيضاً أفضل منصة للأعمال والابتكار والمعلومات. بمشاركة 78 ألف من زوار المعرض من المشترين والزوار التجاريين إلى أكثر من 3200 عارض يعرضون منتجاتهم وخدماتهم وحلولهم التقنية. مع العارضين من 90 دولة من مختلف دول العالم.