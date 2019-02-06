شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس 22 متهمًا في جرائم هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الأربعاء، قرارًا بحبس 22 متهمًا عقب تحقيقات مطولة تمت في وقائع لجرائم الهجرة غير الشرعية.

وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 جماعات إجرامية منظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير شرعية.

وأقر المجني عليهم في تلك الوقائع بقيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين ممن يرغبون في السفر إلى دول أوروبا وأمريكا وكندا، وتدبير انتقالهم إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية عبر استخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة ثم استخدامهم للعمل في أمور غير شرعية أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليها، وقد ينتهي إلى تعرضهم لموجة إجراءات جنائية قاسية كون وجودهم بتلك البلاد قائما على مستندات مزورة، فضلًا عما يتعرض له المجني عليهم من مخاطر الوقوع في براثن الجماعات الإجرامية التي تهدف إلى استغلالهم.

وأسفرت التحقيقات على اعتراف بعض المتهمين تفصيلًا بما نسب إليهم من وقائع كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث بالتحري عنها.