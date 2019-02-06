شكرا لقرائتكم خبر عن «الجندي» يتقدم بمقترح لتعديلات الدستور تحظر استمرار النائب أكثر من 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب، أنه قرر التقدم بمادة جديدة في التعديلات الدستورية لتكون ضمن التعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان، تقضى بأن يتم انتخاب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ في أول انتخابات قادمة لفصلين تشريعيين فقط، لتكون مدة عضوية النائب داخل مجلس النواب أو الشيوخ 10 سنوات متصلة فقط، على أن يحق له الترشح لمجلس النواب أو الشيوخ بعد مرور مدة خمس سنوات أي فصل تشريعى كامل.

وقال الجندى في بيان أصدره اليوم، الأربعاء، أن هدفه من هذه المادة ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتعدد تشكيل المجالس النيابية بدلا من وجود أشخاص داخل البرلمان لسنوات تمتد لأكثر من 40 عاماً، مؤكدا ان الأصل في تشكيل المجالس النيابية هو الانتخابات كما أن الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الانتخابات، قائلا: «لماذا نطالب بمدتين فقط لانتخاب رئيس الجمهورية ولايسرى ذلك على اعضاء البرلمان بغرفتيه وهم ايضا يتم اختيارهم بالانتخاب أيضا».

وأكد «الجندى» في المذكرة الإيضاحية لتعديل المادة المستحدثة أن هدفه من ذلك هو عدم استغلال النائب لموقعه في البرلمان خاصة ان هذا العمل تطوعي وهدفه خدمة الشعب، مشيرا إلى موافقة عدد من أعضاء البرلمان أعلنوا موافقتهم على هذه المادة.