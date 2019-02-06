في كتاب بثلاث لغات هيئة الاستعلامات: «مصر فى أفريقيا» من عبد الناصر إلى السيسى

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استطاعت مصر في 4 سنوات أن تعود إلى أفريقيا، وأن تعيد أفريقيا إليها، بفضل رؤية حكيمة، ودبلوماسية نشطة واعية قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فاستعادت مصر بريقها ومكانتها وسط الأشقاء الأفارقة التي كانت لها في عهد زعيمها جمال عبدالناصر، ولكنها عودة بلغة العصر ومعاييره وأولوياته.هذا ماأثبته، الكتاب الشامل الذي أصدرته الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنون «مصر في أفريقيا».

ويقول الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الهيئة أصدرت هذا الكتاب كأول إصدار موسع لها في إطار المواكبة الاعلامية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مشيراً إلى أن الكتاب قدر صدر باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وستتم ترجمة ملخصات له إلى بعض اللغات الافريقية، حيث يستهدف الكتاب زيادة الوعى لدى الشعب في مصر بالقارة الافريقية، وكذلك تقديم وشرح سياسة مصر تجاه قارة أفريقيا إلى كافة الشعوب الافريقية الشقيقة.

ويضيف «رشوان» أن الكتاب يضمن استعراضا شاملاً لسياسة مصر تجاه أفريقيا منذ ثورة يوليو 1952 حتى الآن، وأعده ثلاثة من الزملاء في الهيئة، هم رئيس قطاع الاعلام الخارجى عبدالمعطى أبوزيد، ومدير تحرير دورية آفاق افريقية رمضان قرنى، ومديرة تحرير آفاق آسيوية د سمر إبراهيم، وتضمن الكتاب 8 فصول تغطى بدقة وشمول كافة جوانب العلاقات المصرية الأفريقية، السياسية والاقتصادية، والمائية، والامنية، والثقافية، وغيرهامع إبراز خاص لنشاط مصر داخل التجمعات الافريقية القارية والاقليمية.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن الكتاب يتم توزيعه حالياً على سفارات الدول الافريقية في مصر وسفارات دول أخرى أيضاً والمراسلين الأجانب في مصر وفى بعثات مصر الدبلوماسية في أنحاء العالم وعلى أعضاء اللجان المعنية في مجلس النواب في مصر ومراكز البحوث والدراسات والجامعات والمؤسسات الاعلامية والتعليمية لتحقيق الاستفادة المنشودة من حيث التعريف بروابط مصر الافريقية وسياستها وتطلعاتها.

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