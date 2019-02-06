انت الان تتابع إعادة 379 مليون جنيه إلى خزانة الدولة خلال يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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نجحت هيئة الرقابة الإدارية، خلال شهر يناير الماضي، في الكشف عن العديد من المخالفات، وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد، واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين، ففي مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة، تمكنت الهيئة من تحقيق عائد مادي للدولة بمبلغ حوالي 379 مليونا و58 ألف جنيه، نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، ونحو 451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، والمعاونة في استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو مليون و98 ألف جنيه مليون جنيه.

أما في مجال الرقابة "المانعة"، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 19 موقعا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه، وتضمنت هذه القضايا الكشف عن قيام أحد موظفي مكتب التأمينات، التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ورئيس خزينة المكتب وسيدتين - بالاستيلاء على حوالي مبلغ 13.5 مليون جنيه