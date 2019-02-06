شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: انطلاق المرحلة الأولي لقوافل «نور حياة» غدًا من السويس والإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر» اجتماعًا، الأربعاء، لبحث الاستعدادات النهائية لأولى قوافل «نور الحياة» لمكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، المُزمع انطلاقها غدًا الخميس من السويس والإسماعيلية.

وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيسة اللجنة، واللواء محمد أمين إبراهيم، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، والمهندس نجيب ساويرس، عضو اللجنة التنفيذية، وإبراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالي والإداري، وريهام أبو اسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبي للصندوق.

وتحدد الخميس لإجراء الفحوصات الطبية على الكبار، في حين تبدأ قوافل الكشف في المدارس الابتدائية الأحد المقبل، مع انطلاق أعمال الفصل الدراسي الثاني.

وينفذ صندوق «تحيا مصر» المبادرة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومؤسسات (الأورمان، صناع الخير، بنك الشفاء، الجمعية الشرعية)، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية. ويجري عملها على مدار ٣ سنوات، مُقسمة على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من صندوق تحيا مصر.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة، إجراء المسح الطبي على 147 ألف مواطن في محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانًا خلال العام الجاري، فضلا عن الكشف لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية في ٦ محافظات، هي الشرقية والإسكندرية ومرسى مطروح والمنيا وقنا والأقصر، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ المُكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي مجانًا.

وفتح الصندوق حسابًا خاصًا لاستقبال المساهمات في المبادرة على رقم 037037، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

في ذات السياق، قررت اللجنة التنفيذية للصندوق توزيع 529 حضانة للأطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعي، و314 جهاز ضغط المجري الهوائي و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، بقيمة 180 مليون جنيه لسد العجز في تجهيزات المستشفيات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. وناقشت شراء 1000 وحدة غسيل كلوي جديدة، تنفيذا لتكليف الرئيس.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على تمويل تصنيع 100 سيارة للطعام المتنقلة وتوفيرها للشباب بالتقسيط بتسهيلات ائتمانية، في إطار تنفيذ مشروع شارع 306، بما يساهم في خلق فرص عمل للشباب دعمًا لريادة الأعمال مع الحفاظ على البعد البيئي والمظهر الحضاري.

كما أقرت اللجنة تمويل مشروع تطوير 3 قرى في سوهاج، هي «عرب بخواج وزين الدين والسوالم»، وذلك بقيمة 50 مليون جنيه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».