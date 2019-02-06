شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى منذ سنوات.. سقوط قطع من الثلج في جنوب المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، موجة من الرعد والبرق والأمطار الغزيرة، لتنتهي بتساقط الثلج، في ظاهرة لم تحدث منذ سنوات كثيرة في المحافظة.

ومنذ 4 أيام، تنخفض درجات الحرارة في المنيا، إلا أن مع صباح الأربعاء كان هناك حالة من الطقس السيئ أثرت على حركة الطرق السريعة التي تعطلت في بعض الأحيان، بسبب تراكم المياه عليها.

في غضون ذلك رفعت غرفة عمليات المحافظة حالة الطوارئ بجميع الأحياء والمدن، فيما تم الدفع بسيارات من أجل شفط مياه الأمطار.