شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني بالأقصر: فساد المحليات وراء استمرار حوادث انهيار العقارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المبان المخالفة لتجنب وقوع أي حوادث جديدة. وشدد «إدريس»، في بيان، الأربعاء، على ضرورة تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقال إن مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح «عرض مستمر والمسؤولين في غيبوبة، والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولاقوة، ولم يعد مقبولًا أن تتحرك الجهات المعنية بعد كل كارثة».

وذهب «إدريس» إلى أن الفساد في المحليات يعد أهم أسباب انهيار العقارات، نتيجة «غض الطرف» عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق العقارات الآيلة للسقوط، حسب قوله.