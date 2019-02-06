شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل مسؤولين بالمطبعة السرية للامتحانات إلى النيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، «المقصرين» في المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم وأعمال الامتحانات إلى النيابة الإدارية.

جاء القرار بعد اكتشاف وجود 23 ورقة أسئلة خاصة بامتحان الجغرافيا في داخل مظروف أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية باللجنة رقم 200 بإدارة سيدي سالم التعليمية، ما أدى إلى إفشاء سرية أسئلة الامتحان ولجوء المديرية لإعادة طبع الامتحان الاحتياطي للمادة.

وحققت إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في ذلك بالقضية رقم 1 لسنة 2019. وتشكلت لجنة برئاسة مدير عام التعليم الفني وعضوية إدارة المخازن والمشتريات والتوجيه المالي بالمديرية لتقدير قيمة ما تكلفته خزانة المديرية من مبالغ مالية نتيجة لإعادة طبع الامتحان الاحتياطي، التي بلغت 9279 جنيهًا.

وجاء قرر المحافظ باستبعاد رئيس المطبعة السرية بالمديرية، إضافة إلى المشرف عليها، عن أعمالهما لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية في هذا الشأن.