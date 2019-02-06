شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تشل الحركة التجارية بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن وقرى دمياط، اليوم الأربعاء، لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرودة، مما أدى لغرق الشوارع بالمياه، وتعطل حركة الصيد بعزبة البرج وكذلك شلل الحركة التجارية.

ومن جانبه، قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة لم تتأثر بحالة الطقس التي تتعرض لها المحافظة.