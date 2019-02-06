شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٨٢.٨٥ ٪ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنسبة نجاح بلغت٨٢.٨٥٪. واكدت المهندسه ليلي مرتجي وكيل وزارة التربيه والتعليم بشمال سيناء، إن عدد الطلبه المتقدمين لامتحان الفصل الدراسي الاول بلغ ٨٨٠٩ طالب وطالبه بينما تغيب عدد ٢٠٨ طالب وطالبه ونجح منهم ٦٧١٢ طالب.

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