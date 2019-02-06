شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة لإعادة لقب «ملائكة الرحمة»..ممرض يخصص رقم طوارئ لخدمة المرضى بالمجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة لاستعادة لقب ملائكة الرحمة، وتحسين صور التمريض، قرر محمود محمد محمد حسن، «23 سنة»، حاصل على معهد تمريض، التبرع بوقت راحته الأسبوعية لخدمه المرضى بالمنازل ورعايتهم، وأيضا حالات الكوارث والحوادث، حيث خصص خط طوارئ للاتصال به ليل نهار، مما نال أعجاب وقبول المواطنين.

قال «محمود» أنا من مواليد 5 يناير 1996، حاصل على معهد تمريض، وأعمل بطوارئ وزارة الصحة- مديرية صحة بني سويف، ومقيم بمدينه العدوه – محافظة المنيا، ونظرا لكون عملي 3 أيام فقط في الأسبوع من السبت حتى الإثنين، فقد قررت أن أتبرع بالوقت المخصص لراحتي باقي أيام الأسبوع، لخدمه مرضى الطوارئ الذين يحتاجون رعاية سواء قلب أو أكسجين أو تعاطي المحاليل والعقاقير الطبية .

ويقول «محمود»، خصصت رقم طوارئ للاتصال بي، وقمت بنشرة على صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للاتصال بي لرعاية المرضى وكبار السن منهم بالمنازل، وأيضا الحالات الحرجة وحالات الحوادث والكوارث.

يذكر أن محمود من أسرة فقره تضم 5 أفراد، بالإضافة إلى الأم والأب، وهو غير متزوج، وكل أمنياته إعادة الصورة الجميلة للتمريض في مصر، وإعادة لقب «ملائكة الرحمة»، بعد أن أساءت لها بعض الأفلام والمسلسلات السينمائية .