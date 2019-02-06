شكرا لقرائتكم خبر عن عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "مصر تقود قارة العظماء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان " مصر تقود قارة العظماء "، أصدر مجلة المصور العدد رقم 4922 و جاء فيه : كيف سددت القاهرة ديون سنة الإخوان السوداء ، واللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترحات التعديلات الدستورية . وجاء أبرز عناوين العدد الجديد لمجلة المصور كالآتى: - أين تذهب أموال الصناديق الخاصة ..وما مصير العاملين فيها - الصباح ..واليرموك ..القوات المسلحة تحمى الاستقرار بالمنطقة - بسبب العرض اليابانى.."الفومية للانفاق " تؤجل تنفيذ مترو الهرم ثلاثة أشهر - الشيخ سلطان القاسمى من تحت قبة جامعة القاهرة: مصر صاحبة فضل على و على العالم العربى - قطر منحتها 10 ملايين دولار للدفاع عن الجماعة الارهابية .."رايتس ووتش" 6 سنوات من الأكاذيب - قبل شهرين من تنفيذه ..خطة "الفرارجية" لاجهاض قانون حظر تداول الطيور الحية -مجدى سبلة يكتب : مصر فى قلب أفريقيا - من السيسى إلى شباب القارة : "احلم ..و اجرى على حلمك" -حصاد العلاقات المصرية الأفريقية فى 2018 :الانفتاح الأكبر - العظماء على أرض القارة السوداء - حلمى النمنم يكاب : اربعون عاما

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