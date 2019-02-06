شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق يكشف: مواقع حجز الفنادق على الانترنت مضللة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد السياح، ومحبى التنقل والترحال، على تطبيقات ومواقع، تبرز لهم أفضل الأماكن لزيارتها، وقد يستغنى البعض عنها، لكن الأمر الذى يعتمد عليه المسافرون بصورة شبه كاملة، هو تطبيقات المقارنة بين أسعار الفنادق، وأسعار الغرف، لاختيار الأفضل والأنسب فى سعره.

تحقيق بريطانى، كشف أن 6 مواقع شهيرة للحجز الفندقى عبر الانترنت، اعتمدت على تكتيكات مضللة لمرتاديها، فيما يتعلق بأسعار الغرف، وأجبرهم التحقيق على إجراء تغييرات جذرية لإنهاء هذه التكتيكات المضللة، بعد أن وقعوا تحت التدقيق من قبل هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، وفق ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز".

الهيئة تدخلت بعد المخاوف من تدخل المواقع ومنع المستهلكين ومرتاديها من العثور على أفضل سعر ممكن، والتضليل بشأن عدم إعطاء المستهلك سعر الغرفة بالكامل مسبقا.

وأكدت الشبكة أن المواقع ستكون أكثر دقة وشفافية، بشأن ترتيب النتائج بها، وفقا لحجم العمولة التى يتلقاها من الفندق المعلن عنه.