طوارئ وفرق تدخل وسيارات شفط مياه.. الأمطار تضرب محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تعرضت مختلف محافظات الجمهورية، بداية من مساء أمس الثلاثاء، لموجة اضطرابات وتقلبات جوية جديدة، والتي تستمر وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حتى 3 أيام مقبلة.
وشكلت المحافظات فرق طوارئ، للتعامل الفوري مع أي أمطار أو تجمعات مياه في الشوارع والميادين العامة، إلى جانب الدفع بعدد كبير من سيارات شفط المياه في الشوارع.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد؛ ليسود طقس معتدل شمالًا، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
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