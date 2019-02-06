رئيس دار الكتب يعقد ندوة في باريس احتفالا بعام مصر فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
عقد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة الدكتور هشام عزمي ندوة، اليوم الأربعاء، بالمركز الثقافي المصري بباريس، حول دور المكتبة الوطنية المصرية في الحفاظ على الذاكرة الثقافية، ومواجهة تحديات العصر الرقمي.
وذكرت دار الكتب- في بيان اليوم- أن هذه الندوة، التي عقدت بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية في باريس والمواطنين الفرنسيين المهتمين بالشأن الثقافي، تعد من أولى الفعاليات التي تقام خارج مصر في إطار الاحتفال بعام مصر فرنسا 2019.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يقوم الدكتور هشام عزمي بزيارة المكتبة الوطنية الفرنسية؛ لمناقشة أوجه التعاون المشترك بينها وبين المكتبة الوطنية المصرية (دار الكتب).
وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم قد أطلقت في بداية العام فعاليات عام مصر فرنسا؛ لتعزيز أواصر التعاون والتأصل الثقافي بين الشعبين، مشيرة إلى أن العروض التي سيتم تقديمها تبرز أشكال من الملامح الثقافية بين البلدين، وتستمر الفعاليات في عدة مدن مصرية و فرنسية بهدف إعلاء قيم الحرية واحترام الأخر والانفتاح على العالم.
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