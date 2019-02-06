أيمن أبوالعلا: مصر تسير على الطريق الصحيح في إصلاح الاقتصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، بالبيان الذي أصدره النائب الأول لصندوق النقد الدولي، والذي أكد فيه ان نجاح مصر فى التغلب تدفقات رأس المال للخارج في الفترة الأخيرة والسيطرة على معدلات التضخم والحد من الدين العام وهو مايؤكد نجاح البرنامج الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار السنوات الماضية والذي أتى بثماره رغم كل المعوقات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية.

وقال أبوالعلا، في بيان، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد أشار إلى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة في الفترة الأخيرة وهو ما أشاد به ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن زيادة معدلات النمو الحقيقة وتقلص عجز الحساب الجاري جاء بعد الانتعاشة التي شهدها قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية.

وقال أبوالعلا، إن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت بمرونة أكبر في سعر الصرف وإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين، مشيرًا إلى أن قدرة وكفاءة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، كان من شأنها المضي قدمًا نحو دولة قوية اقتصاديًا لايمكن لها أن تتأثر بأية تغيرات اقتصادية يشهدها السوق العالمي.

وأكد عضو مجلس النواب، أن المشروعات التي نفذتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية في كافة المجالات وخاصة في البنية التحتية سيكون لها عظيم الأثر في جذب رؤؤس الأموال وتحويل مصر إلى مركز عالمي للاستثمار.