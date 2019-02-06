مصر | "المرور": تحرير 5758 مخالفة متنوعة وضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة ، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد (35) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة للمرور في حملاتها المرورية بمختلف محافظات الجمهورية من ضبط (5758) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2186) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، فى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط الآتي:

لخروجه بدون إذنها.. تجديد حبس قاتلة ابنها في الوراق 15 يوما

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامها بالتعدي على ابنها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها.

وكانت كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بالتعدي على نجلها بالضرب، محدثة إصابته التي أودت بحياته، عن تفاصيل جريمتها، وتبين أن المتهمة عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة الوراق، ومنفصلة عن زوجها منذ حوالي 7 سنوات، وأن نجلها يقيم صحبة والده بمنطقة الهرم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حضر لزيارتها منذ أسبوع قبل الجريمة وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما اعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، وفي اليوم السابق للواقعة استغل استغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأشارت إلى أنها أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفي، واختلقت واقعة العثور عليه فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها خشية افتضاح أمرها، وبالإنتقال لمكان الجريمة وبمعاينة الشقة سكنها تبين وجود آثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وبمناقشة المتهمة، قررت أن المضبوطات هي المستخدمة في تقييد نجلها المتوفي.

وكان ورد إخطار للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بتلقيه إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل "سيف.أ.إ.ح"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة، جثة هامدة.

وبانتقال قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص ومناظرة الجثة، تلاحظ وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفي إيمان.ز.ع.ا.م، 26 سنة، عاملة نظافة،"ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملًا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت بتعديها على نجلها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.