مصر | السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لسرقته شقيقين بالإكراه في الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لسرقته شقيقين بالإكراه في الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، بالسجن المشدد 3 سنوات لعاطل، في اتهامه بسرقة شقيقين بالإكراه تحت تهديد أسلحة بيضاء "مطواة، وسكين".

صدر الحكم بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب بسيونى ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أمرت بإحالة المتهم ويدعى "م.ر"، عاطل، إلى محكمة الجنايات لاتهامه وآخر بسرقة شقيقين بالإكراه فى دائرة قسم شرطة الدقي.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين استوقفا "ا.م" وشقيقه أثناء سيرهما في الشارع وهدداهما بتسليم متعلقاتهم أو الاعتداء عليهم ومع إصرار الضحيتين على رفض تسليم متعلقاتهم، قاما المتهمين بالاعتداء عليهما بالأسلحة البيضاء التي في حوزتهم، وأحدثا بهما إصابات متفرقة.