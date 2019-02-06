أخبار مصر | جمعية تربية الإبل: مشروع زراعي رائد لإنتاج أنقى الزيوت من نبات «الجوجوبا»

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمعية تربية الإبل: مشروع زراعي رائد لإنتاج أنقى الزيوت من نبات «الجوجوبا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمين: انهينا كافة الإجراءات القانونية لبدء المشروع.. ومحافظة القاهرة لم تنظر فيه حتى الآن

قال المستشار محمد أمين محامي الجمعية التعاونية لتنمية وتربية الأبل، إن الجمعية تقدمت بمشروع زراعي بعنوان "ريف العاصمة"، على مساحة 7600 فدان بطريق العين السخنة لزراعة نباب "الجوجوبا"، الذي يُستخلص منه زيوتًا تدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.

وأضاف أمين، أن مسئولي الجمعية اتخذوا في عام 2012، كافة الإجراءات القانونية لتخصيص قطعة الأرض التي سيقام عليها مشروع "ريف العاصمة"، إلا أن محافظة القاهرة لم تتخذ قرارها حتي الآن، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لحل هذه المشكلة، خاصة أن المشروع يساعد المئات من الأسر والأيادي العاملة في مجال الزراعة والصناعة.

وتابع أمين قائلا: "نبات الجوجوبا أو الهوهوبا هو نبات بري ينمو كشجرة كبيرة، ينمو في ظروف البيئة القاسية، وتنتج "الجوجوبا" زيوت غالية الثمن تدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أن "الجوجوبا" يصلح كوقود حيوي تفوق قدرته بعض أنواع الوقود الأخرى، إذ إنه حل متميز لأزمة الطاقة كل هذه الميزات جعلته يستحق تسميته بالذهب الأخضر".

وأضاف محامي الجمعية، أن التأخير في تنفيذ هذا المشروع الضخم يضيع على مصر مليارات الدولارات، مشيرًا إلى أن مشروع "ريف العاصمة" جاء تنفيذه امتثالا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي وخدمات الفلاح.

ومن جانبه، أكد الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية، أن مشروع زراعة نبات الجوجوبا يعتبر من المشروعات المهمة التي لها مردود اقتصادي كبير، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية على أتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية لأي مستثمر للوصول إلى مستويات عالية من الإنتاجية والاستفادة القصوى من المشروعات.