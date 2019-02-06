أخبار مصر | وزيرة الاستثمار تستعرض جهود مراكز خدمات المستثمرين في اجتماعها مع "مدبولي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الاستثمار تستعرض جهود مراكز خدمات المستثمرين في اجتماعها مع "مدبولي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفي مدبوليعرضاً بشأن الخدمات والتيسيرات التي تُقدمها مراكز خدمات المستثمرين .

وأشارت الوزيرة إلى الوضع الحالي للمشروعات داخل مراكز خدمات المستثمرين، إلى أنه بالنسبة لإنشاء البوابة الكترونية التي يُقدم من خلالها جميع الخدمات المُميكنة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد تم الانتهاء من البوابة وتقديم خدمات التأسيس الإلكتروني من خلالها، وكذا تم الانتهاء من المرحلة الثانية من البوابة الإلكترونية وسوف يتم نشرها على شبكة الانترنت في مارس 2019.

وفي ذات السياق، أوضحت الوزيرة أنه بالنسبة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار المقدمة من خلال الشباك الواحد بداخل الهيئة، فقد تم الانتهاء من ميكنة خدمات تأسيس الشركات على التكنولوجيات الحديثة واطلاقها علي البوابة الإلكترونية وفى جميع مراكز خدمات المستثمرين بالجمهورية في 17 يوليو 2017، وتم تفعيل منظومة التوقيع الالكتروني والدفع الالكتروني علي نظام التأسيس المُميكن لتصبح الهيئة اول جهة حكومية تقدم خدمات للمستثمرين بالتوقيع الإلكتروني، وتم الانتهاء من ميكنة خدمات عدم الالتباس والجمعيات والتعديلات وجار الآن عمل الاختبارات الفنية للخدمات وفور الانتهاء من اعمال الاختبارات سوف نقوم بإطلاق جميع الخدمات للمستثمرين، مضيفة أنه جارالتعاون حالياً للربط الالكتروني مع الشهر العقاري والسجل التجاري في دورة عمل خدمات المستثمرين.

كما أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الوزارة لتدريب الكوادر الفنية داخل الهيئة العامة للاستثمار علىالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة للتطوير وذلك بهدف الارتقاء بقدرات العاملين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق علىبرنامج تدريبي متخصص فور الانتهاء من مرحلة التطوير للخدمات.

وبالنسبة لمشروع الارشفة الالكترونية، أشارت الوزيرة إلي أنه تم الانتهاء من النظام المُميكن للأرشيف الالكتروني، وكذا تم الانتهاء من تحويل 20% من المرحلة الأولى في عملية المسح الضوئي لملفات الشركات، مُضيفة من جانب اخر أنه فيما يخص مشروع تطوير البنية التحتية فقد تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمبني الهيئة بصلاح سالم، ويتم حالياً استضافة جميع خدمات المستثمرين علي البنية التحتية لشركة TEData، كما أوضحت في ذات السياق أنه تم تفعيل دليل خدمات المستثمرين علي الموقع الالكتروني للهيئة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن قطاع الترويج والـ Call Center، وجار العمل علي المرحلة الثانية والتي تتضمن نظام الشكاوي للمستثمرين ومن المتوقع الانتهاء منها في مارس 2019.

كما عرضت الوزيرة بعض التحديات التي تواجه مراكز خدمات المستثمرين والإجراءات اللازمة لتفعيل الشباك الواحد، وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بسرعة عقد اجتماع في مجلس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وبحضور ممثلي الوزارات المختلفة، بشأن العمل على سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه العمل في الشباك الواحد.