أخبار مصر | غدًا .. "أساسيات عمل المحامي" محاضرة بمعهد محاماة المنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا .. "أساسيات عمل المحامي" محاضرة بمعهد محاماة المنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة المنوفية، غدا الخميس، في الثانية عشرة ظهرا، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام، وذلك بقاعة المؤتمرات فى نادي المحامين بشبين الكوم، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وستتناول المحاضرة، التى سيلقيها خالد راشد، نقيب الفرعية، أساسيات عمل المحامي، وكيفية تعامله مع الهيئات القضائية والشرطية، وسيتم تسجيل الحضور والانصراف للمحامين بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

وكان أكد نقيب المحامين، تفعيل معهد المحاماة يعد من التجارب الرائدة، التى نتمنى لها النجاح، فهى تعد المحامى لسوق العمل، وتؤهل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، لممارسة المهنة، شكلا وموضوعا، ليتحقق دور المحامى فى خدمة المجتمع وحماية كل القيم النبيلة والحفاظ على المهنة وصورتها، مؤكدا أن المحامى صاحب رسالة وليس صاحب حرفة أو وظيفة.

كما أشار نقيب المحامين أن نجاح هذا المعهد أو فشله سينسب لمجلس كله، مطالبًا بالعمل على اتخاذ ما يلزم لمصلحة جموع المحامين، لخلق جيل جديد واع مثقف يرتقي بمهنة المحاماة ورسالتها. ومن جانبه قال حسين الجمال عضو المجلس، ومقرر معهد المحاماة، أن الهدف من إنشاء المعهد، تأهيل المحامين الجدد لممارسة المهنة بشكل فعلي، موضحًا أن الدراسة في كليات الحقوق دراسة أكاديمية، ولكن الدراسة في معهد المحاماة ستكون دراسة عملية، لتعلم أصول ممارسة المهنة وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

وأضاف الجمال أن مدة الدراسة في المعهد تمتد لمدة ستة أشهر، مشيرا إلي أن الدراسة في المعهد إجبارية علي كل المحامين في الجدول العام، موضحًا أنه بعد انتهاء مدة الدراسة سيتم عمل امتحانات شفوية وتحريرية، ومن يجتاز هذه الامتحانات يحصل شهادة حتى يتمكن من التقديم للنقل من الجدول العام إلي جدول الابتدائي، مؤكدًا أنه من لا يحصل علي هذه الشهادة لن يتمكن من النقل إلي الجدول الابتدائي بعد الآن.

وأوضح أن رسوم الاشتراك بالدورة تبلغ 400 جنيه، مضيفًا أن نقابة المحامين تدعم هذه الدورات، ورسوم الاشتراك التي يدفعها المحامي هي رسوم رمزية، حيث تتكفل النقابة بتجهيز المقرات ومكافآت المحاضرين وإعداد وطبع المواد الدراسية وغيرها من مستلزمات الدراسة بالمعهد.