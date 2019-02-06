أخبار مصر | "صحة النواب": تصريحات تورط صيدليات في الإتجار بالمواد المخدرة أسيء فهمها (صور)

وشدد أعضاء اللجنة على أن التصريحات أسىء فهمها، ولم يتم اتهام الصيدليات بأنها المسئولة عن الإدمان، وأكدوا على تقديرهم للصيدليات التى تؤدى خدمة طبية للمواطنين.

وأوضح وفد الصيادلة، والذي ضم كل من الدكتور صبرى الطويلة، الدكتورة منى المهدى، الدكتورمحمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة والدكتو أحمد زعلوك نقيب البحيرة، د.مصطفى الوكيل، أن 7 آلاف و380 صيدلية يقومون بصرف جدول السموم من الشركة المصرية لتجارة الأدوية من إجمالي ما يزيد عن 70 ألف صيدلية، والصيدليات غير مسئولة عن الإدمان.

كما خاطبت النقابة وزارة الصحة لإدراج بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية أو التى يتم استعمالها بشكل خاطىء فى جدول المخدرات وننتظر رد الوزارة.

وبخصوص تكليف الصيادلة دفعة 2017 وافقت اللجنة على مخاطبة رئيس مجلس النواب لوزيرة الصحة للمطالبة بتكليف كافة خريجى دفعة 2017 خاصة بعد اعلان وزارة الصحة عن قرار التكليف وتسجيل رغبات الصيادلة، ودعمالقرار أعضاء لجنة الصحة الدكتور محمود سعد والدكتور عبدالعزيز حمودة والدكتورة اليزابيث شاكر والدكتور معتز النجار، كما شدد وفد النقابة عن أنه لا تفريط فى حق دفعة 2017 كاملة فى استلام التكليف.

كما تم خلال اللقاء مناقشة قرار 499 لسنة 2012 والخاص بهامش ربح الصيدلى وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين لجنة الصحة بمجلس النواب والادارة المركزية لشئون الصيدلة وشركات الأدوية ورابطة الموزعين لمعالجة الاثار السلبية لقرار 499 وعدم التزام الشركات ببند رفع هامش الربح.