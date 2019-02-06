انت الان تتابع الأرصاد: غدا سقوط أمطار رعدية على معظم الأنحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الخميس، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بـدرجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 19شبين الكوم 12 19طنطا 10 19دمنهور 09 18الإسكندرية 08 19بلطيم 08 19مطروح 08 20السلوم 10 20سيوة 10 20بورسعيد 11 19دمياط