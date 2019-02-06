انت الان تتابع انقطاع المياه 22 ساعة متواصلة عن مدينة أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

22 ساعة متواصلة من المعاناة شهدتها أكثر من 90% من مناطق مدينة أسوان، بعد انقطاع مفاجئ للمياه منذ أمس الثلاثاء، لأسباب أرجعها المسئولين إلى حدوث كسر مفاجئ بخط 600 لمحطة جبل تفوق المغذى لمناطق وسط وشمال مدينة أسوان، وقد تسببت الواقعة في توقف شبه تام للحياة بمناطق مدينة أسوان، فى الوقت الذى لم تدفع فيه شركة مياه الشرب بسيارات لنقل المياه إلى المناطق المحرومة، طوال تلك الفترة، على الفور انتقل محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم إلى موقع الكسر المفاجئ فى خط المياه، فى محاولة لاحتواء الموقف فى ظل حالة التذمر لدى المواطنين.

وأكد أحمد يسن مهندس مقيم بمنطقة البركة، أن انقطاع المياه طوال تلك الفترة سبب لهم حالة من المعاناة والتي أدت إلى عزل معظم مناطق مدينة أسوان عن الحياة. وكشف "ع. م." مسئول سابق بالوحدة المحلية لمدينة أسوان، أن السبب فى تكرار واقعة انقطاع مياه الشرب بمدينة أسوان، يعود إلى تهالك معظم شبكات مياه الشرب والصرف