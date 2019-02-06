شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: حركة الملاحة تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، بأن حركة الملاحة بالقناة اليوم الأربعاء سجلت أعلى حمولة يومية في تاريخ القناة، بإجمالي حمولات 5.8 مليون طن، وعبور 75 سفينة من الاتجاهين. وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 40 سفينة بحمولات 2.7مليون طن، فيما عبرت 35 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.1 مليون طن.

وقال الفريق مميش إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتؤكد أنها القناة الأم عالمياً عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التي حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبي باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تقود قاطرة التنمية لمصرنا الحبيبة.

وشدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تجني حصاد استراتيجيتها المتميزة في تقديم خدمات بحرية على أعلى مستوى تنال رضا العملاء من ملاك ومشُغلي السفن، بالتزامن مع دراسة متغيرات حركة التجارية العالمية واقتصاديات النقل البحري حتى تواكب سياساتها التسويقية المرنة المتغيرات العالمية بما يصُب في صالح دعم تنافسية قناة السويس وجذب خطوط ملاحية جديدة تعزز العائدات إلى جانب خدمة عملاءها بصورة متميزة.

وأكد الفريق مميش أن هذه الأرقام القياسية التي تسجلها قناة السويس وخصوصاً اليوم في ظل أصعب الظروف الجوية تعد بمثابة وسام على صدر مرشدي القناة ورجال التحركات وجميع العاملين بالهيئة الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل تقديم أفضل خدمة لحركة التجارة العالمية ولتظل راية القناة ومصرنا الحبيبة عالية خفاقة أمام العالم أجمع.

وشهدت القناة اليوم عبور 14 سفينة عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة في سابقة هي الأولى من نوعها، وعبرت 3 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة. وجاءت سفينة الحاويات العملاقة CSCL PACIFIC OCEAN على رأس قافلة الشمال بحمولة 193 ألف طن وترفع علم هونج كونج خلال رحلتها القادمة من المملكة المتحدة وفي طريقها إلى ماليزيا، فيما تصدر حركة الملاحة من اتجاه الجنوب سفينة الحاويات البنمية EVER GENIUS بحمولة 222 ألف طن والمُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى هولندا.