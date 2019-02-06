شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب»: البيان الختامي لبعض الجامعات والمستشفيات به أرقام صورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل البيان الختامي لبعض الجامعات، لاحتوائه على أرقام قالت اللجنة أنها صورية وليس لها علاقة بالواقع، وإعادة إرساله للجنة 20 فبراير الجاري.

كانت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لتنفيذ استراتيجية موازنات البرامج والأداء 2030، اجتمعت اليوم، الأربعاء، بحضور ممثلي وزارتي المالية والتخطيط ورئيس المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية«، لمراجعة موازنة البرامج والأداء للجامعات والمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن67% من عدم رضا المواطنين عن الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، هو عدم شعور المواطنين بتعاطف واهتمام مقدمي الخدمة، قائلاً: «مبيحسش إنهم مهتمين بيه.. الدكتور مش مهتم كفاية إنه يعالجه»، وباقي أسباب عدم الرضا تتعلق بنقص المستلزمات والازدحام وغيرها.

من جانبها، قالت النائب سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، إن هناك مشكلة في توزيع الاعتمادات المالية على الجهات، وهناك من يأخذ أكثر مما يحتاج وهناك من يحتاج ولا يتم توفير اعتماد له، وطالبت من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، إعادة توزيع الاعتمادات، خاصة للجهات التي صرفت أقل من الربط الأصلي، وعقد تدريب لـ«الأعلى للجامعات» عن كيفية إعداد موازنة البرامج والأداء، وتحقيق التعاون بين التخطيط والمالية، والربط بين استراتيجية 2030 والبرامج والأداء.

كما طالبت اللجنة البرلمانية، من وزارة التخطيط، حصر المشاريع المتعثرة مقسمة على المحافظات وأنواع المشاريع، على أن تتسلمها اللجنة البرلمانية في 20 فبراير الجاري، على مستوى كل القطاعات.

وطلبت رئيس اللجنة، من الأعلى للمستشفيات الجامعية بخريطة الأولويات الخاصة بالمستشفيات، وخريطة مرضية على مستوى المحافظات، لتحديد أوجه الصرف الصحيحة في الموازنة الجديدة في 6 مارس المقبل، بالتعاون مع وزارة التخطيط، ووضع المعطيات الحقيقية «حتى لو لم تكن جيدة» وقالت: «دورنا ليس تجميل الواقع بل حل المشكلة»، والربط بين مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية لوضع خطة استراتيجية للخدمة الصحية في مصر، وتطبيق التأمين الصحي الشامل بكفاءة أعلى.

وتساءلت سيلفيا نبيل عن جامعة أسيوط، ومستشفى صحة المرأة والمخصص لها ميزانية ضعيفة، وهي تحتاج ما يقرب من 50 مليون لصحة المرأة و85 مليون لمستشفى الأطفال، ورد رئيس الأعلى للجامعات أن السبب هو انفصال هذه المستشفى متأخرا عن موازنة التعليم.