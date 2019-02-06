شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصرع شخصين وإصابة 13 في تصادم 3 سيارات بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع ميكروباص، بطريق «البحر الأحمر- السخنة»، محافظة السويس.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 12 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت حالتي الوفاة وكافة المصابين إلى مستشفى السويس للتأمين الصحي.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.