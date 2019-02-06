شكرا لقرائتكم خبر عن محافِظة دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.92% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظة دمياط، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام، وبلغت النسبة العامة للنجاح 73،92% على مستوى المحافظة.
وقال السيد أحمد سويلم، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحان هذا العام 25057 طالبا وطالبة وعدد اللجان على مستوى المحافظة 137 لجنة، وبلغ عدد الناجحين 18362طالبًا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن محافظ دمياط اعتمدت أيضا نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم والبكم دور يناير 2019 بنسبة نجاح 100%، ونتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين «دور يناير 2019» بنسبة نجاح 100%، وفي ذات السياق اعتمدت المحافظة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور يناير 2019.
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