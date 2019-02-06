شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية تدفع بمعدات وسيارات 12 فرع للانتشار بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات شفط المياه والمعدات المتواجدة بـ12 فرع تابعة للشركة للانتشار بمختلف مناطق تجمعات مياه الامطار بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا على التعامل الفوري والسريع مع مناطق تجمعات المياه للحفاظ على السيولة المرورية بالمحافظة.

وأضاف المهندس مصطفى مجاهد، فى بيان له اليوم، أنه يتم التمركز بالقرب من الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري بالمحافظة للحفاظ على حركة المواطنين، كما أن الشركة تستقبل أي شكوى في أي منطقة بالمحافظة ويتم توجيه السيارات إليها، كما يتم التنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد لمعرفة توقيت سقوط الأمطار والاستعداد التام لها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت أن البلاد تشهد حاليا انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 10 و 11 درجة على أغلب الأنحاء، لافتة إلى أنه بداية من اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانا على أغلب الأنحاء قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومنطقة خليج السويس.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار تكون غزيرة ورعدية على القاهرة والوجه البحرى اليوم الأربعاء، وتخف حدتها بداية من غد الخميس لتكون متوسطة الشدة على أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد.



معدات مياه القليوبية تشفط مياه الامطار من الشوارع (1)



معدات مياه القليوبية تشفط مياه الامطار من الشوارع (2)



معدات مياه القليوبية تشفط مياه الامطار من الشوارع (3)