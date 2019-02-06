شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. افتتاح الجناح الكورى بالحديقة الدولية بعد تطويره بحضور السفير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الحديقة الدولة أعمال تطوير جناح دولة كوريا بمدينة نصر، بحضور السفير الكورى بالقاهرة، والمهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، واللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة. وقال اللواء محمد سلطان، لـ"الخليج 365"، إن هذا الجزء من الحديقة الذى تم تطويره يمثل الطابع والتراث الكورى، وتم تمويل أعمال التطوير من السفارة الكورية بالقاهرة. وقدمت فرقة من أطفال "مصر بخير" عروضا استعراضية أثناء الافتتاح، وتم فتح الجناح للجمهور.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. افتتاح الجناح الكورى بالحديقة الدولية بعد تطويره بحضور السفير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.