شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر: انطلاق مبادرة "نور الحياة" غدا بمحافظتى السويس والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنه وبحضور اللواء محمد أمين ابراهيم، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة، والمهندس نجيب ساويرس، عضوا اللجنة التنفيذية، وابراهيم كرم، المدير التنفيذى للصندوق، وتامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى، وريهام أبو اسماعيل، عضو مجلس أمناء الصندوق، والدكتور محمد الوحش، المستشار الطبى للصندوق.

واستعرضت اللجنة الاستعدادات النهائية للمرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية " نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار والمقرر انطلاقها غدا الخميس في محافظتي السويس والإسماعيلية للكشف علي الكبار، على أن تبدا قوافل الكشف الطبي في المدارس الإبتدائية يوم الأحد القادم مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بتكليف من رئيس الجمهورية بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ومؤسسات الأورمان، وصناع الخير، وبنك الشفاء، و الجمعية الشرعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الصحة العالمية، خلال 3 سنوات على 4 مراحل بتمويل قدره مليار جنيه من الصندوق.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة ، إجراء المسح الطبى على 147 ألف مواطن في محافظات الشرقية والدقهلية والسويس والإسماعيلية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وإجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء وزرقاء مجانا خلال العام الجاري، فضلا عن إجراء الكشف الطبى لنحو 660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية فى 6 محافظات هي الشرقية والاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا وقنا والاقصر، وتسليم 132 الف نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبى مجانا.

وقام الصندوق بفتح حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.

في ذات السياق قررت اللجنة، توزيع 529 حضانة للأطفال المبتسرين، و214 سرير رضيع و171 جهاز إنعاش و120 جهاز قياس الصفراء و490 وحدة علاج الصفراء و285 جهاز تنفس صناعى، و314 جهاز ضغط المجرى الهوائى و2612 حقن للمضخات و1761 مضخة الحقن الوريدى، بقيمة 180 مليون جنيه لسد العجز في تجهيزات المستشفيات التي تخدم الفئات الأكثر احتياجا ، وناقشت اللجنة، شراء 1000 وحدة غسيل كلوى جديدة، تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ووفقت اللجنة، على تمويل تصنيع 100 سيارة للطعام المتنقلة وتوفيرها للشباب بالتقسيط بتسهيلات ائتمانية، فى إطار تنفيذ مشروع شارع 306، بما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب دعما لريادة الأعمال مع الحفاظ على البعد البيئى والمظهر الحضاري ، وافقت اللجنة، على تمويل مشروع تطوير 3 قرى بمحافظة سوهاج، هي عرب بخواج وزين الدين والسوالم، بقيمة 50 مليون جنيه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".