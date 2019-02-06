شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القابضة للكهرباء تعقد جمعيتها العامة برئاسة وزير الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت أمس الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .

وأثنى الدكتور شاكر على الجهود التى بذلها أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر السابق متمنياً التوفيق لمجلس الإدارة الحالى.

وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء من خلال عدد من الإجراءات.

وأوضح المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم خلال الإجتماع إعتماد عدد من القرارات المتعلقة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة وتشمل:

1- اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباءمصر لمدة ثلاث سنوات .

2- المصادقة على ما تم اتخاذه من إجراءات وأعمال وقرارات تم إتخاذها من قبل المجلس السابق بالقرار الوزارى الصادر فى سبتمبر 2015.

3- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بإعادة الإقراض لقرض الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بمبلغ 60 مليون دينار كويتى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء.

4- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بمساهمة الشركة القابضة وبعض شركاتها التالبعة فى رأسمال شركة النصر لصناعة المحولات "إلماكو ".

5- اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والخاص بإنشاء شركة للخدمات الطبية تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر.