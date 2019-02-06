هيومان رايتس ترى بعين واحدة..السجون تسمح لسجناء بزيارة زوجاتهم المحبوسات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق قطاع السجون على الإستجابة لإلتماس 4 من نزلاء السجون المختلفة، بزيارة زوجاتهم من نزيلات سجن دمنهور نساء حيث تمت الزيارة بسجن دمنهور للرجال . يأتى ذلك فى إطار حرص القطاع على الإهتمام بأوجه الرعاية الإجتماعية المقدمة لنزلاء السجون. وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي في إطار إستمرار دعم سياسة وزارة الداخلية فى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على إنخراطهم فى مدارج المجتمع عقب إنقضاء العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الإستقرار النفسى والإجتماعى لهم داخل محبسهم.

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