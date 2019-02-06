شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تتابع قضية أستاذة جامعية بالسعودية تم إنهاء خدمتها من جامعة الملك عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج عن تواصلها مع السفير حازم رمضان، القنصل المصرى العام فى جدة، حول شكوى الدكتورة حنان صبحى، أستاذة القانون السابقة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالسعودية، لمتابعة الجهود الموجهة للتعامل مع موقفها.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه فور تلقى الوزارة شكوى الدكتورة حنان صبحى كان هناك تواصل مستمر مع القنصل العام المصرى بجدة للوقوف على أبعاد القضية، الذى أكد خلال التواصل، على أنه تم الاجتماع مع الدكتورة حنان، عدة مرات؛ لتقديم الدعم القانونى لها، موضحا ضرورة احترام قوانين الدول المضيفة.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن القنصلية العامة المصرية أبلغت المواطنة المصرية بقرار إنهاء خدمتها ذلك القرار الذي اتخذته جامعة الملك عبد الله، بعد تأييد محكمة الاستئناف السعودية للحكم الصادر تجاهها بإنهاء خدمتها، في الوقت الذي رفضت فيه المحكمة دعواها لبطلان قرار الجامعة، وتم إبلاغها بإمكانية العودة لأرض الوطن مصر بناء على طلبها مسبقا، لكنها رفضت حتي انتهت إقامتها القانونية.

وأضافت مكرم، أن القنصل العام أكد أن المواطنة المذكورة كانت متعاقدة على وظيفة عضو هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة الملك عبد العزيز بجدة وتم إنهاء خدمتها للمصلحة العامة بحسب قرار الجامعة، وعليه طعنت المواطنة على قرار إنهاء خدمتها أمام القضاء الإداري المختص ولكن المحكمة قضت برفض دعواها وحاز الحكم حجية الأمر المقضي.

كما أكد أنه ينطبق على المواطنة المذكورة قانون خدمة غير السعوديين في الحكومة السعودية، وهي لا تخضع لقانون العمل السعودي العادي الذي ينطبق على العاملين في المنشآت الخاصة.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أن الوزارة تحرص كل الحرص على تلقي كافة الشكاوى والمتطلبات للمصريين بالخارج، والعمل على التدخل السريع للتعامل معها وإيجاد حل لها، من خلال التواصل مع القنصليات العامة المصرية في الدول المختلفة، وكذلك الجهات المعنية في تلك الدول.