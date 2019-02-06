شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: عقد اجتماع وزراء البنية التحتية فى إفريقيا على هامش أسبوع القاهرة للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه سيتم عقد الاجتماع القادم لوزراء البنية التحتية بالدول الافريقية ضمن المبادرة الرئاسية بالقاهرة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الثانى للمياه فى أكتوبر القادم، مشيراً إلى أن القرار لاقى ترحيب الوزارء المشاركين فى الاجتماع الحالى بجنوب افريقيا، وتطلعهم لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقى ودفعها لعجلة الاستقرار والتنمية الإفريقية.

وأضاف عبد العاطى أنه تم عقد لقاءات مع وزراء البنية التحتية بالقارة الإفريقية، لافتاً إلى أنه تم مناقشة 10 مشروعات للبنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها ومراحل تلك المشروعات بدءاً من فكرة الدراسات الأولية ودراسات الجدوى التفصيلية ومستندات طرح عقود المشروعات وتدبير التمويل ثم البدء فى التنفيذ الفعلى.

وشملت المشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل النهرى وشبكات المعلومات من الألياف الضوئية والطاقة وكلها تتسم بأنها مشروعات عابره للحدود.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم عقد لقاء تليفزيوني عكس الاهتمام الكبير لدول القارة الافريقية باستضافة مصر لدورة الالعاب الافريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي

وعلى هامش الاجتماع الوزارى عقد الدكتور محمد عبد العاطى اجتماعا مع الوزيرة دلاميني زوما الرئيسه السابقه للاتحاد الأفريقي حيث أكدت دعم جنوب افريقيا لمصر في رياسة الاتحاد الافريقي وثقة جمهورية جنوب افريقيا فى القيادة المصرية الرشيدة وفى جهود مصر لدفع عجلة التنمية فى جميع دول القارة الافريقية.